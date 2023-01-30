Джеди Осман повторил рекорд «Кливленда», реализовав 7 из 7 из-за дуги в матче с «Клипперс»
Форвард «Кавальерс» Джеди Осман помог команде одержать крупную победу над «Клипперс» (122:99).
Осман реализовал 7 из 7 из-за дуги, повторив рекорд клуба. Ранее такое количество 3-очковых без промаха за одну игру было лишь на счету Мо Уильямса и Кайри Ирвинга.
Осман записал на свой счет 29 очков при 11 из 13 с игры, что является повторением его рекорда результативности.
163 кг обаяния и уюта – центровой NCAA собирает миллионы просмотров и мечтает стать айтишником
Почему «Гризлис» не выжили в Канаде? Ванкувер клеймили за лютые налоги, погоду и даже отсутствие магазинов
Комментарии