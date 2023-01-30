Форвард «Кавальерс» помог команде одержать крупную победу над « » (122:99).

Осман реализовал 7 из 7 из-за дуги, повторив рекорд клуба. Ранее такое количество 3-очковых без промаха за одну игру было лишь на счету и .

Осман записал на свой счет 29 очков при 11 из 13 с игры, что является повторением его рекорда результативности.

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