Джеди Осман повторил рекорд «Кливленда», реализовав 7 из 7 из-за дуги в матче с «Клипперс»

Теги Кливленд Клипперс Мо Уильямс НБА видео Кайри Ирвинг Джеди Осман Баскетбол

Форвард «Кавальерс» Джеди Осман помог команде одержать крупную победу над «Клипперс» (122:99).

Осман реализовал 7 из 7 из-за дуги, повторив рекорд клуба. Ранее такое количество 3-очковых без промаха за одну игру было лишь на счету Мо Уильямса и Кайри Ирвинга.

Осман записал на свой счет 29 очков при 11 из 13 с игры, что является повторением его рекорда результативности.

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