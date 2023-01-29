Кайри Ирвинг набрал 21 очко за последние 9,5 минуты матча против «Никс»

Теги Бруклин Нью-Йорк НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг набрал 21 очко за последние 9 с половиной минуты матча против «Нью-Йорка» и помог своей команде одержать победу – 122:115.

Ирвинг завершил встречу с 32 очками (12 из 27 с игры, 5 из 12 из-за дуги, 3 из 6 с линии штрафных), 9 передачами, 6  подборами, 2 перехватами и 3 потерями за 41 минуту на паркете.

«Бруклин» одержал 9-ю подряд победу над «Нью-Йорком».

Ирвинг провел 6-й подряд матч с 30 и более очками. Это рекордная серия в карьере игрока и в истории «Нетс».

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4 комментария

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TurboMen
до сих пор не могу забыть фразу сказанную кем-то из руководства ЛАЛ, что Ирвинг им не интересен. А ведь из-за всей этой шумихи с фильмом Бруклин готов был его менять.
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софочка
Прямо сейчас Ирвинг - один из сильнейших игроков на всём земном плоскости.
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Денис Храпунов
Контрактный Ирвинг это без вопросов топ игрок. Причем его и сравнивать то с кем то сложно. Он и в защите то не совсем дырая за этот сезон уже 50+ блоков раздал. А в нападении это сверхэлитный уровень, и мало кто умеет тоже что и он, да ещё с такими габаритами. Это у нас эксперты удивляются старту МВЗ.
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bzqkt6m4jz
Не идёт, а едет)
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