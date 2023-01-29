Кайри Ирвинг набрал 21 очко за последние 9,5 минуты матча против «Никс»

Звездный разыгрывающий « » набрал 21 очко за последние 9 с половиной минуты матча против « » и помог своей команде одержать победу – 122:115.

Ирвинг завершил встречу с 32 очками (12 из 27 с игры, 5 из 12 из-за дуги, 3 из 6 с линии штрафных), 9 передачами, 6 подборами, 2 перехватами и 3 потерями за 41 минуту на паркете.

«Бруклин» одержал 9-ю подряд победу над «Нью-Йорком».

Ирвинг провел 6-й подряд матч с 30 и более очками. Это рекордная серия в карьере игрока и в истории «Нетс».

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