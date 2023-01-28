«Хит» оштрафованы на 25 000 долларов за нарушение правил отчетности о травмах

Теги Чикаго Майами НБА штрафы Оклахома-Сити Баскетбол

НБА оштрафовала «Майами» на 25 000 долларов за нарушение правил, которые регулируют отчетность о травмах.

В середине декабря «Хит» получили такой же штраф за то, что не сообщили статус нескольких игроков перед матчем против «Оклахомы» (110:108).

Через несколько дней все 17 игроков «Майами» были внесены в отчет о травмах перед игрой с «Чикаго» (103:113). За это клуб снова был оштрафован на 25 000 долларов.

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1 комментарий

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Taxi64
В России юр лица на гораздо большие штрафы попадают чем частники, а в нба, что игрок получает штраф 25 к, что клуб...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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