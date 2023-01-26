Томас Эртель: «Французская федерация не хочет, чтобы я надевал майку сборной»

Разыгрывающий « » признался, что не думает об участии в Олимпийских играх 2024 года в , поскольку национальная федерация не ждет его в сборной.

«По‑прежнему мечтаю выиграть Евролигу. В прошлом сезоне были близки к этому, но немного не хватило.

Что касается Олимпийских игр в Париже, то я уже принял участие в двух Олимпиадах — в Бразилии и в Токио. К тому же, французская федерация не хочет, чтобы я надевал майку сборной из‑за того, что играю в России.

Посмотрим, что будет дальше, но не могу сказать, что золото Олимпиады — моя цель», — сказал Эртель в эфире программы «Вид сверху».

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