Томас Эртель: «Французская федерация не хочет, чтобы я надевал майку сборной»

Теги Зенит сборная Франции Единая лига ВТБ Томас Эртель Париж-2024 Баскетбол

Разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель признался, что не думает об участии в Олимпийских играх 2024 года в Париже, поскольку национальная федерация не ждет его в сборной.

«По‑прежнему мечтаю выиграть Евролигу. В прошлом сезоне были близки к этому, но немного не хватило.

Что касается Олимпийских игр в Париже, то я уже принял участие в двух Олимпиадах — в Бразилии и в Токио. К тому же, французская федерация не хочет, чтобы я надевал майку сборной из‑за того, что играю в России.

Посмотрим, что будет дальше, но не могу сказать, что золото Олимпиады — моя цель», — сказал Эртель в эфире программы «Вид сверху».

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1 комментарий

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Дмитрий9779
Ну и дураки Эртель-украшение нашего чемпионата.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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