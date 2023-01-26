Сергей Елевич – о предложении МОК по возможному допуску российских спортсменов: «Не стоит идти за этой подачкой»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич заявил, что ни за что не пошел бы на предложение МОК, подразумевающее допуск россиян к международным стартам в нейтральном статусе при условии, что они не выступали с активной поддержкой СВО.

«Лично я под этими предложениями МОК не подписался бы. И я знаю, что у нас в спорте много патриотов, которые не пойдут ни на что и не будут сдавать свои позиции, когда их спросят: мол, за кого‑ты — за «красных» или за «белых»? Они приверженцы своей страны, и, думаю, они не пойдут против нее и не будут подписывать эти бумаги от МОК. А я уверен, что что‑то будут предлагать подписать.

Мое мнение — однозначно нельзя этого делать. Не стоит идти за этой подачкой — вот мое личное твердое убеждение.

В то же время я не могу рассуждать за другого человека. Допустим, кто‑то выступает в индивидуальных видах. Там особенно сложно. То есть Олимпиада для людей — венец всего, к чему они шли на протяжении долгого времени, вершина. Я не могу за них что‑то сказать. Но моя позиция такова, что я никогда не соглашусь на все эти условия», — сказал Елевич «Матч ТВ».

В Перми придумали великую развлекуху. Фанаты «Пармы» поют песню из «Титаника» в караоке