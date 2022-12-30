Сергей Елевич: «Я общался с Пеле в Бразилии. Очень доброжелательный и позитивный человек»

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Заслуженный тренер России Сергей Елевич рассказал о своем впечатлении от Пеле по итогам встречи с легендой футбола в Бразилии в конце 90-х.

Пеле скончался в четверг в возрасте 82 лет.

«Жаль. Очень грустно, когда такие люди уходят. Но что поделаешь? Тут и болезнь, и возраст. Я с Пеле общался, было дело. На испанском с ним разговаривал… Встреча была в Бразилии на вечере представителей спорта. Это давно было. В конце 90‑х. Ну, где‑то 97‑й или 98‑й год. Пеле сразу же произвел приятное впечатление. Очень доброжелательный, очень позитивный человек», - сказал Елевич.

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1 комментарий

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Фарит Абдрашитов
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Ждём что скажет Губерниев с биатлонистами, Роднина с фигуристами.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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