Тарик Блэк: «Кобе Брайант учил нас чему-то, что важнее, чем баскетбол»

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Бывший игрок «Лейкерс» Тарик Блэк рассказал о встрече с Кобе Брайантом за неделю до трагической гибели легендарного баскетболиста, которая случилась 26 января 2020 года.

«Я восстанавливался после травмы и прилетел в Лос-Анджелес. Он сказал мне: «Парень, я горжусь тобой. Я вижу, что у тебя есть сын, ты женат, ты занимаешься своим делом. Я горжусь тобой».

И через неделю после этого разговора бум… Черт возьми, чувак. Черт возьми.

Мои воспоминания о Кобе – это личные разговоры, только я и он. Текстовые сообщения, ценность отношений, равенство в отношениях, которое мы построили друг с другом.

Он учил нас чему-то, что важнее, чем баскетбол», – рассказал Блэк.

Кобе – величайший игрок в истории «Лейкерс». Это легко понять, если поездить по Лос-Анджелесу

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1 комментарий

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*MVP*
я думаю, речь о том, что постоянная работа над собой в любом деле приносит плоды. годится не только для баскетбола…
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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