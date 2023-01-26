Тарик Блэк: «Кобе Брайант учил нас чему-то, что важнее, чем баскетбол»

Бывший игрок «Лейкерс» рассказал о встрече с за неделю до трагической гибели легендарного баскетболиста, которая случилась 26 января 2020 года.

«Я восстанавливался после травмы и прилетел в Лос-Анджелес. Он сказал мне: «Парень, я горжусь тобой. Я вижу, что у тебя есть сын, ты женат, ты занимаешься своим делом. Я горжусь тобой».

И через неделю после этого разговора бум… Черт возьми, чувак. Черт возьми.

Мои воспоминания о Кобе – это личные разговоры, только я и он. Текстовые сообщения, ценность отношений, равенство в отношениях, которое мы построили друг с другом.

Он учил нас чему-то, что важнее, чем баскетбол», – рассказал Блэк.

Кобе – величайший игрок в истории «Лейкерс». Это легко понять, если поездить по Лос-Анджелесу