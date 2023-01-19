Стивен Эй Смит: «Кобе звонил и говорил мне: «Извинись за ту чушь, которую ты только что нес на телевидении»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит рассказал о перепалке с легендарным баскетболистом « » Кобе Брайантом по телефону.

«Я боялся Кобе. Никто не знал баскетбол лучше него. Я говорил на телевидении: «Мне не нравится, как он играет. Он совсем не делится мячом. Взгляните на этот бросок и на это решение. Что он творит? Бла-бла-бла».

После этого он звонил мне и говорил: «Ты знаешь, кто это. Подними свою задницу, возьми чертов телефон, перезвони мне и извинись за ту чушь, которую ты только что нес. И больше не заставляй меня ждать так долго. Твоя задница не должна ничего говорить обо мне, пока ты не обсудишь это со мной». Я отвечал: «И что дальше, чувак?»

И тогда он говорил: «Ты утверждаешь, что смотришь баскетбол. Ты же, черт возьми, смотрел эту игру. Разве ты не видел, как этот игрок сделал так, а другой сделал вот так? Или как этот парень не забил данк? Или как он не реализовал броски после трех моих передач, которые я сделал за первые 20 гребаных минут? О чем ты вообще? И ты ведь видел нашего тренера? Он ничего не может сделать, Стив. И ты говоришь полное дерьмо обо мне, но не приводишь все эти факты».

И я такой: «Но мы ведь обсуждаем твою игру. Я понимаю все вышеперчисленное, но оно не отменяет того дерьма, которое ты творишь». И мы продолжали спорить. В конце концов он говорил: «Не знаю почему, но ты мне нравишься. Хотя иногда я тебя ненавижу. Если ты еще раз произнесешь что-то подобное, я позвоню и выбью из тебя все дерьмо», – признался Смит.

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