Джереми Сохан увеличил точность штрафных на 30%, начав бросать одной рукой
Новичок «Сан-Антонио» Джереми Сохан исполняет штрафные броски в матчах НБА одной рукой, начиная с 19 декабря. С этой даты его процент попадания с линии составляет 74,5%.
Ранее форвард использовал классическую технику броска, в которой задействована вторая рука, и попадал только 45,8% штрафных.
В дебютном сезоне за «Сперс» Сохан провел 42 матча, набирая в среднем 9,4 очка и 4,9 подбора. Он реализует 46,2% бросков с игры, 25,3% трехочковых и 65,3% штрафных (при 1,8 попытки за игру).
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Смотрю каждую игру Спёрс, и абсолютно не вижу в этом приобретении клуба ,какого-либо потенциала. Много потерь, с руками не дружит (впрочем как и многие в этой команде) ,из-за дуги бросает плохо. Умным игроком его назвать тоже язык не поворачивается. Понимаю, что молодой, но что-то же должно уже проявляться в таком возрасте.
Поздно переучиваться в 53.)))
Правда релиз медленный получается...
Ну и фишечку вернул🙃