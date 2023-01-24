Джереми Сохан увеличил точность штрафных на 30%, начав бросать одной рукой

Теги Сан-Антонио НБА Джереми Сохан Баскетбол

Новичок «Сан-Антонио» Джереми Сохан исполняет штрафные броски в матчах НБА одной рукой, начиная с 19 декабря. С этой даты его процент попадания с линии составляет 74,5%.

Ранее форвард использовал классическую технику броска, в которой задействована вторая рука, и попадал только 45,8% штрафных.

В дебютном сезоне за «Сперс» Сохан провел 42 матча, набирая в среднем 9,4 очка и 4,9 подбора. Он реализует 46,2% бросков с игры, 25,3% трехочковых и 65,3% штрафных (при 1,8 попытки за игру).

В НБА появился паренек, воображающий себя Родманом. Несмотря на любовь к музеям и книгам, его уже назвали «грязным ублюдком»

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14 комментариев

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Райли Карри
Это ему в ноябре Вестбрук компьютер перезагрузил точным попаданием в процессор. Теперь лучше бросает.
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гилберт
В регби хукер бросает аут в коридор двумя руками, как в футболе. А вот был один игрок, Рафа Ибанес, ему было удобнее одной, он бросал как в амфуте.
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mqh9pzrxgf
Ответ udasb
И в чем эта схожесть? Тем что волосы красит? Смотрю каждую игру Спёрс, и абсолютно не вижу в этом приобретении клуба ,какого-либо потенциала. Много потерь, с руками не дружит (впрочем как и многие в этой команде) ,из-за дуги бросает плохо. Умным игроком его назвать тоже язык не поворачивается. Понимаю, что молодой, но что-то же должно уже проявляться в таком возрасте.
Да, внешне
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udasb
Ответ mqh9pzrxgf
Просто интересный из за схожести с родманом
И в чем эта схожесть? Тем что волосы красит?
Смотрю каждую игру Спёрс, и абсолютно не вижу в этом приобретении клуба ,какого-либо потенциала. Много потерь, с руками не дружит (впрочем как и многие в этой команде) ,из-за дуги бросает плохо. Умным игроком его назвать тоже язык не поворачивается. Понимаю, что молодой, но что-то же должно уже проявляться в таком возрасте.
+1
-2
-1
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kaissa
Я и трехи одной рукой бросаю.)))
Поздно переучиваться в 53.)))
Правда релиз медленный получается...
+4
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+3
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bunakin
Прикольная статистика)
Ну и фишечку вернул🙃
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Abdulla
Ответ mqh9pzrxgf
Просто интересный из за схожести с родманом
Похоже на то. Сойдёт эта пена, наверное.
0
-8
-8
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софочка
Ответ Nightyork97
Вроде бы еще так Пламли бросает из Шарлотт, но выглядит это очень странно))
Пламли, между прочим, тоже увеличил процент попадания: в прошлом сезоне попадал 39%, в этом - 61%
+10
-1
+9
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Tim Timson
Жду пока будут бросать с двух рук. Ибо танкодромы пока. Как бросают плевать. Это через пару сезонов всем будет интересно это))
0
-1
-1
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mqh9pzrxgf
Ответ Abdulla
И этот парень рассматривается как некая будущая звезда или просто интересный игрок...
Просто интересный из за схожести с родманом
+5
-3
+2
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Abdulla
И этот парень рассматривается как некая будущая звезда или просто интересный игрок...
+2
-6
-4
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МЗ
Пиар в НБА крутая тема, конечно. Не было бы шикарного броска с захватом, да еще и такого быдлогана как любой из братьев Моррисов, никто бы про технику его штрафных и не вспомнил.
0
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-4
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Nightyork97
Вроде бы еще так Пламли бросает из Шарлотт, но выглядит это очень странно))
+7
-1
+6
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Consistency
Пусть попробует вообще без рук.
+33
-5
+28
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