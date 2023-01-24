Джереми Сохан увеличил точность штрафных на 30%, начав бросать одной рукой

Новичок « » исполняет штрафные броски в матчах НБА одной рукой, начиная с 19 декабря. С этой даты его процент попадания с линии составляет 74,5%.

Ранее форвард использовал классическую технику броска, в которой задействована вторая рука, и попадал только 45,8% штрафных.

В дебютном сезоне за «Сперс» Сохан провел 42 матча, набирая в среднем 9,4 очка и 4,9 подбора. Он реализует 46,2% бросков с игры, 25,3% трехочковых и 65,3% штрафных (при 1,8 попытки за игру).

В НБА появился паренек, воображающий себя Родманом. Несмотря на любовь к музеям и книгам, его уже назвали «грязным ублюдком»