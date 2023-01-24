Диллон Брукс: «Судьи цепляются ко мне в каждом матче»
Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс обвинил арбитров НБА в необъективном судействе по отношению к нему.
«Они цепляются ко мне в каждом матче. Я не могу играть в свой баскетбол. Они не позволяют мне играть в силовой манере. Это происходит в каждом матче, и мне это не нравится.
В каждом матче они пытаются посадить меня на фолы. Мне это не нравится», – сказал Брукс.
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