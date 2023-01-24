Диллон Брукс: «Судьи цепляются ко мне в каждом матче»

Теги Мемфис НБА судьи Диллон Брукс Баскетбол

Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс обвинил арбитров НБА в необъективном судействе по отношению к нему.

«Они цепляются ко мне в каждом матче. Я не могу играть в свой баскетбол. Они не позволяют мне играть в силовой манере. Это происходит в каждом матче, и мне это не нравится.

В каждом матче они пытаются посадить меня на фолы. Мне это не нравится», – сказал Брукс.

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8 комментариев

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VolkXan
Он играет хорошо и всю карьеру за один клуб, надо ценить таких.
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сейяр снайпер
Да все помнят как он завалил Г.П. второго на паркет, что могло привести к тяжелой травме.
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anastasia Krugova
А кто в последнем матче заехал в лицо ??не ты ?? Это бокс или баскетбол?
+4
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quaterbackathome
Ответ Григорий Ефимов
"Может потому что ты м...к??"(с)
Камиль)
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ДИКАНЬ
Да половина лиги тоже самое говорит, причем после каждого матча. просто журналисты пишут про Брукса, чтоб у фанов гсв подгорело. Не видел я особо, чтоб Брукса особенно обижали свистками.
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Nbafan
Ответ Григорий Ефимов
"Может потому что ты м...к??"(с)
классика))
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Федерико Сан-Фелипе
К грязным игрокам всегда особое внимание
+1
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Григорий Ефимов
"Может потому что ты м...к??"(с)
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