Стефен Карри: «Какова бы ни была причина, проигрыш — это ужасно неприятно»

Теги Голден Стэйт Бруклин НБА Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри после поражения от «Бруклина» (116:120) признал, что команда испытывает проблемы.

«Какова бы ни была причина, проигрыш — это ужасно неприятно. Мы ненавидим проигрывать. Нужно что-то с этим делать. Никто не думает, что мы не можем этого сделать.

Наша задача — не быть в ситуации, когда каждый второй матч мы объясняем, почему мы не выполнили свою работу», – сказал Карри.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?

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1 комментарий

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skreamer
Кому как, я вчера кайфанул от классного камбека!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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