Стефен Карри: «Какова бы ни была причина, проигрыш — это ужасно неприятно»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» после поражения от « » (116:120) признал, что команда испытывает проблемы.

«Какова бы ни была причина, проигрыш — это ужасно неприятно. Мы ненавидим проигрывать. Нужно что-то с этим делать. Никто не думает, что мы не можем этого сделать.

Наша задача — не быть в ситуации, когда каждый второй матч мы объясняем, почему мы не выполнили свою работу», – сказал Карри.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?