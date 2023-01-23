Стефен Карри: «Какова бы ни была причина, проигрыш — это ужасно неприятно»
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри после поражения от «Бруклина» (116:120) признал, что команда испытывает проблемы.
«Какова бы ни была причина, проигрыш — это ужасно неприятно. Мы ненавидим проигрывать. Нужно что-то с этим делать. Никто не думает, что мы не можем этого сделать.
Наша задача — не быть в ситуации, когда каждый второй матч мы объясняем, почему мы не выполнили свою работу», – сказал Карри.
«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?
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