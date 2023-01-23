Кристапс Порзингис пропустит как минимум неделю из-за растяжения связок
«Вашингтон» опубликовал информацию по поводу травмы Кристапса Порзингиса.
Форварду диагностировали растяжение связок левого голеностопного сустава. Врачи будут оценивать состояние игрока раз в неделю.
Порзингис травмировался в третьей четверти матча против «Орландо» 21 января (138:118).
Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит
Более того, без тайм-менеджмента (который у него включается по причине микротравм каждый сезон 3-4 раза) ему нечего делать в конце сезона, в возможном плове.
Хотя Вашик и плов - это не всегда совместимо.
В общем, врачи уже точно знают, что ему надо. А единорога надо очень сильно беречь, чтобы он работал.