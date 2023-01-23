Кристапс Порзингис пропустит как минимум неделю из-за растяжения связок

Теги травмы НБА Вашингтон Кристапс Порзингис Баскетбол

«Вашингтон» опубликовал информацию по поводу травмы Кристапса Порзингиса.

Форварду диагностировали растяжение связок левого голеностопного сустава. Врачи будут оценивать состояние игрока раз в неделю.

Порзингис травмировался в третьей четверти матча против «Орландо» 21 января (138:118).

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит

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4 комментария

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Abdulla
Ничего, это норма.
Более того, без тайм-менеджмента (который у него включается по причине микротравм каждый сезон 3-4 раза) ему нечего делать в конце сезона, в возможном плове.
Хотя Вашик и плов - это не всегда совместимо.
В общем, врачи уже точно знают, что ему надо. А единорога надо очень сильно беречь, чтобы он работал.
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-1
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Abdulla
Ответ Алексааандр
В этом сезоне, он пока хорошо идёт, пропустил около 4 игр только
Если точнее, то 3,282 игры.
+1
-1
0
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Алексааандр
Ответ valerixxx27
Опять травма...
В этом сезоне, он пока хорошо идёт, пропустил около 4 игр только
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
valerixxx27
Опять травма...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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