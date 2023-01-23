Кристапс Порзингис пропустит как минимум неделю из-за растяжения связок

« » опубликовал информацию по поводу травмы .

Форварду диагностировали растяжение связок левого голеностопного сустава. Врачи будут оценивать состояние игрока раз в неделю.

Порзингис травмировался в третьей четверти матча против «Орландо» 21 января (138:118).

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит