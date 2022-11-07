В понедельник игровой день НБА пройдет с участием всех 30 команд лиги

В понедельник, 7 ноября, в состоится уникальный игровой день, в котором примут участие все 30 команд лиги.

Летом этого года лига приняла решение не проводить матчи в день выборов в конгресс, которые состоятся 8 ноября. Одновременно было решено, что за день до выборов сыграют все команды. Этот будет позиционироваться как «вечер гражданской активности».

Примечательно, что все матчи начнутся в разное время с промежутком в 15 минут.

Первый матч между «Шарлотт» и «Вашингтоном» начнется в 3.00 по московскому времени. Игровой день завершится матчем «Клипперс» – «Кливленд», который начнется в 6.30.

«Это необычное решение. Обычно мы не меняем расписание ради мероприятия, не связанного с лигой, но голосование и день выборов – это особенное событие, которое имеет невероятно важное значение для нашей демократии», – ранее заявил исполнительный директор Национальной баскетбольной коалиции за социальную справедливость Джеймс Кадоган.

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