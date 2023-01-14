Олег Киселев: «За вторую половину с ЦСКА сказал ребятам «спасибо»

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев похвалил свою команду за выступление во второй половине матча лиги ВТБ против ЦСКА (72:100).

«Игру можно разделить на две части. В первой половине ЦСКА показал свою игру, действовал быстро, доминировал на подборе, и мы пропустили 60 очков. Во второй половине мы пропустили всего 40, в третьей четверти проиграли три очка, в четвертой – одно. За вторую половину сказал ребятам «спасибо», – заявил Киселев.

одержал 21-ю победу подряд. В нынешнем сезоне команда не проиграла ни одного матча.

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