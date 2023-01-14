Олег Киселев: «За вторую половину с ЦСКА сказал ребятам «спасибо»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Астана Олег Киселев Баскетбол

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев похвалил свою команду за выступление во второй половине матча Единой лиги ВТБ против ЦСКА (72:100).

«Игру можно разделить на две части. В первой половине ЦСКА показал свою игру, действовал быстро, доминировал на подборе, и мы пропустили 60 очков. Во второй половине мы пропустили всего 40, в третьей четверти проиграли три очка, в четвертой – одно. За вторую половину сказал ребятам «спасибо», – заявил Киселев.

ЦСКА одержал 21-ю победу подряд. В нынешнем сезоне команда не проиграла ни одного матча.

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