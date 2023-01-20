Скотт Мачадо: «Мы должны остановить Анджело Уорнера»

Разыгрывающий « » поделился ожиданиями от выездного матча регулярного чемпионата Лиги ВТБ с красноярским « ».

«Мы должны остановить разыгрывающего «Енисея» , показавшего отличную игру в последнем туре с МБА, а также сдержать под щитами их центрового Джеймса Томпсона.

Нам следует жестко сыграть в обороне и делиться мячом, потому что они будут акцентированно защищаться против наших боллхэндлеров. Следовательно, нужно разбивать их оборону передачами», – сказал Мачадо.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит