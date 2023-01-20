Скотт Мачадо: «Мы должны остановить Анджело Уорнера»

Теги Автодор Енисей Единая лига ВТБ Скотт Мачадо Анджело Уорнер Баскетбол

Разыгрывающий «Автодора» Скотт Мачадо поделился ожиданиями от выездного матча регулярного чемпионата Лиги ВТБ с красноярским «Енисеем».

«Мы должны остановить разыгрывающего «Енисея» Анджело Уорнера, показавшего отличную игру в последнем туре с МБА, а также сдержать под щитами их центрового Джеймса Томпсона.

Нам следует жестко сыграть в обороне и делиться мячом, потому что они будут акцентированно защищаться против наших боллхэндлеров. Следовательно, нужно разбивать их оборону передачами», – сказал Мачадо.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит

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