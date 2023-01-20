Андрей Воронцевич: «Уважаем «Автодор» и должным образом готовимся к матчу»

Теги Андрей Воронцевич УНИКС Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич рассказал о настрое команды на матч Лиги ВТБ с «Автодором».

«Мы летим в Саратов – город с хорошими баскетбольными традициями. «Автодор» – отличная бегущая и бросающая команда, которая за короткое время может забить много очков. Это очень серьезный соперник, к тому же они играют дома. Помним, что саратовцы обыграли «Зенит» в родных стенах.

Мы уважаем их и должным образом готовимся к матчу. Прежде всего, постараемся навязать им свой баскетбол. Нам следует продемонстрировать лучшую защиту и оставаться сплоченным коллективом, каким мы являемся», – заявил Воронцевич.

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