Свингмен « » поделился впечатлениями от матча с « » (121:118 ОТ), который в прошлом сезоне победил «кельтов» в финальной серии НБА.

Браун забросил спасительный 3-очковый на последних секундах четвертой четверти. В его активе 16 очков и 9 подборов при 6 из 18 с игры.

«Это было похоже на матч плей-офф.

«Голден Стэйт» играл с интенсивностью и силой, у меня нет сомнений, что у них было большое желание победить. Мы уступали примерно 5-7 очков в четвертой четверти, на последних минутах. Тот факт, что нам все же удалось дать отпор, свидетельствует о значительном росте. Мы делаем шаги в правильном направлении», – заявил Браун.

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