«Пистонс» не собираются обменивать Алека Беркса

« » не собирается обменивать атакующего защитника (31 год, 198 см) перед февральским дедлайном, сообщает The Athletic со ссылкой на источники из лиги.

Клуб рассчитывает оставить Беркса до лета, а затем на следующий сезон. В контракте защитника есть опция команды на сезон-2023/24 стоимостью 10,5 млн долларов.

В нынешнем сезоне Беркс набирает за «Пистонс» 13,8 очка, 3,0 подбора и 2,1 передачи в среднем за матч.

«Бостон» дает 36-летнему центровому новый контракт на 10 млн в год. Вы удивитесь, но это совсем не много