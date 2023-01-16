«Пистонс» не собираются обменивать Алека Беркса
«Детройт» не собирается обменивать атакующего защитника Алека Беркса (31 год, 198 см) перед февральским дедлайном, сообщает The Athletic со ссылкой на источники из лиги.
Клуб рассчитывает оставить Беркса до лета, а затем на следующий сезон. В контракте защитника есть опция команды на сезон-2023/24 стоимостью 10,5 млн долларов.
В нынешнем сезоне Беркс набирает за «Пистонс» 13,8 очка, 3,0 подбора и 2,1 передачи в среднем за матч.
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