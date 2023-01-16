Джулиус Рэндл набрал 42 очка и 15 подборов в победном матче с «Пистонс», повторил достижение Патрика Юинга
Форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл отметился впечатляющим достижением в матче против «Детройта» (117:104).
Лидер «Никс» набрал 42 очка, 15 подборов, 4 передачи и 1 блок-шот за 40 минут на площадке. Он реализовал 15 из 24 бросков с игры (4-7 из-за дуги), а также 8 из 8 штрафных.
Рэндл стал первым игроком «Никс» со времен Патрика Юинга, которому удалось преодолеть отметку 40 очков и 15 подборов за один матч. В последний раз Юинг сделал это в 1996 году.
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Вы не один здесь формулируете заголовки подобным образом, и потому мне интересно: это либо какая-то общая беда, результат половины прочитанной книжки за всю жизнь, либо это редакционная рекомендация, формулировать заголовки максимально коряво, и при первой же возможности игнорировать любые союзы, местоимения и прочие деепричастия?