Джулиус Рэндл набрал 42 очка и 15 подборов в победном матче с «Пистонс», повторил достижение Патрика Юинга

Теги Детройт Нью-Йорк НБА видео Патрик Юинг Джулиус Рэндл Баскетбол

Форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл отметился впечатляющим достижением в матче против «Детройта» (117:104).

Лидер «Никс» набрал 42 очка, 15 подборов, 4 передачи и 1 блок-шот за 40 минут на площадке. Он реализовал 15 из 24 бросков с игры (4-7 из-за дуги), а также 8 из 8 штрафных.

Рэндл стал первым игроком «Никс» со времен Патрика Юинга, которому удалось преодолеть отметку 40 очков и 15 подборов за один матч. В последний раз Юинг сделал это в 1996 году.

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению

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2 комментария

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ɔculpa
Как же надоело читать это постоянное косноязычие. Владислав Машуров, у вас есть хоть какое-то чувство языка? Вы понимаете, насколько криво и убого звучит ваш заголовок? Вы понимаете, что по-человечески он будет звучать, если вторая его часть станет либо новым предложением, начинающимся с местоимения "он", либо если вместо запятой поставить союз "и" – "...и повторил", либо если "повторил" превратить в деепричастие "повторив"?
Вы не один здесь формулируете заголовки подобным образом, и потому мне интересно: это либо какая-то общая беда, результат половины прочитанной книжки за всю жизнь, либо это редакционная рекомендация, формулировать заголовки максимально коряво, и при первой же возможности игнорировать любые союзы, местоимения и прочие деепричастия?
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vzi
Смотрел этот матч. Никс уверенно всю игру контролировали. Рэндл в полном порядке.
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