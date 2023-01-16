Джулиус Рэндл набрал 42 очка и 15 подборов в победном матче с «Пистонс», повторил достижение Патрика Юинга

Форвард « » отметился впечатляющим достижением в матче против « » (117:104).

Лидер «Никс» набрал 42 очка, 15 подборов, 4 передачи и 1 блок-шот за 40 минут на площадке. Он реализовал 15 из 24 бросков с игры (4-7 из-за дуги), а также 8 из 8 штрафных.

Рэндл стал первым игроком «Никс» со времен , которому удалось преодолеть отметку 40 очков и 15 подборов за один матч. В последний раз Юинг сделал это в 1996 году.

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению