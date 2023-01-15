Рик Карлайл – о «Мемфисе»: «Возможно, это лучшая команда на планете на данный момент»

Теги Индиана Рик Карлайл Мемфис НБА Баскетбол

Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл после домашнего поражения от «Мемфиса» (112:130) отдал должное команде Тэйлора Дженкинса.

«Вполне возможно, что это лучшая команда на планете на данный момент. С ними очень трудно играть», – цитирует Карлайла ESPN.com.

«Мемфис» одержал 9-ю победу подряд и сравнялся по количеству побед и поражений с «Денвером» (29-13), который лидирует в Западной конференции.

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2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
McLARENf1
Ответ Руслан Султанов
Эту лучшую команду разберёт на кусочки первая четверка востока на кусочки!
Говорить можно что угодно, ведь в по это можно проверить только в одном случае
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан Султанов
Эту лучшую команду разберёт на кусочки первая четверка востока на кусочки!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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