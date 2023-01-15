Рик Карлайл – о «Мемфисе»: «Возможно, это лучшая команда на планете на данный момент»

Главный тренер «Индианы» после домашнего поражения от « » (112:130) отдал должное команде Тэйлора Дженкинса.

«Вполне возможно, что это лучшая команда на планете на данный момент. С ними очень трудно играть», – цитирует Карлайла ESPN.com.

«Мемфис» одержал 9-ю победу подряд и сравнялся по количеству побед и поражений с «Денвером» (29-13), который лидирует в Западной конференции.

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