Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» встретится с «Бешикташем»

Теги результаты Бешикташ чемпионат Турции Бююкчекмедже Баскетбол

Сегодня в матче регулярного чемпионата турецкой лиги «Бююкчекмедже» дома встретится с «Бешикташем».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Бююкчекмедже – Бешикташ
Дата проведения
13 января, 19.00, «Gazanfer Bilge Spor Salonu»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 12-2, Тюрк Телеком – 11-3, Каршияка – 10-4, Анадолу Эфес – 9-5, Бурсаспор – 10-4, Галатасарай – 7-7, Дарушафака – 7-7, Бахчешехир – 7-7, Меркезефенди – 7-7, Тофаш – 6-8, Коньяспор – 6-8,  Петким Спор – 5-9, Газиантеп – 5-9, Бююкчекмедже – 4-10, Бешикташ – 3-11, Маниса – 3-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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