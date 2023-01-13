Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» встретится с «Бешикташем»

Сегодня в матче регулярного чемпионата турецкой лиги «Бююкчекмедже» дома встретится с « ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Бююкчекмедже – Бешикташ Дата проведения 13 января, 19.00, «Gazanfer Bilge Spor Salonu» Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 12-2, Тюрк Телеком – 11-3, Каршияка – 10-4, Анадолу Эфес – 9-5, Бурсаспор – 10-4, Галатасарай – 7-7, Дарушафака – 7-7, Бахчешехир – 7-7, Меркезефенди – 7-7, Тофаш – 6-8, Коньяспор – 6-8, Петким Спор – 5-9, Газиантеп – 5-9, – 4-10, Бешикташ – 3-11, Маниса – 3-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

«Бостон» дает 36-летнему центровому новый контракт на 10 млн в год. Вы удивитесь, но это совсем не много

50 самых важных людей в истории «Лейкерс»