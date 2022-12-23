Кубок России. Женщины. 1/2 финала. Курское «Динамо» сыграет с МБА, УГМК встретится с «Никой»
Сегодня в Сыктывкаре стартует «Финал четырех» Кубка России, в котором примут участие 4 лучших клуба двух предыдущих сезонов Премьер-лиги.
В рамках 1/2 финала курское «Динамо» сыграет с московской МБА. 9-кратный победитель Кубка России екатеринбургский УГМК встретится с «Никой».
Женщины
Финал четырех
1/2 финала
Динамо Курск – МБА
23 декабря. 14.30
УГМК – Ника
23 декабря. 17.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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