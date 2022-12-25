Кубок России. Женщины. УГМК и МБА встретятся в финале, курское «Динамо» и «Ника» сыграют за бронзу
Сегодня в Сыктывкаре состоятся решающие матчи «Финала четырех» Кубка России среди женский команд.
В матче за третье место курское «Динамо» сыграет с местной «Никой». В финале екатеринбургский УГМК встретится с московской МБА.
Женщины
Финал четырех
Матч за 3-е место
Ника – Динамо Курск
25 декабря. 14.00
Финал
МБА – УГМК
25 декабря. 17.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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