Кубок России. Женщины. УГМК и МБА встретятся в финале, курское «Динамо» и «Ника» сыграют за бронзу

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Сегодня в Сыктывкаре состоятся решающие матчи «Финала четырех» Кубка России среди женский команд.

В матче за третье место курское «Динамо» сыграет с местной «Никой». В финале екатеринбургский УГМК встретится с московской МБА.

Кубок России

Женщины

Финал четырех

Матч за 3-е место

НикаДинамо Курск

25 декабря. 14.00

Финал

МБА – УГМК

25 декабря. 17.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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