Джаред Джеффрис выиграл автомобиль в телевизионном шоу «Цена удачи»

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Бывший игрок НБА Джаред Джеффрис выиграл автомобиль в телевизионном шоу «Цена удачи» («The Price Is Right»).

«Цена удачи» — американское телевизионное игровое шоу, в котором участники соревнуются, угадывая цены на товары.

Джеффрис (41 год) выступал в НБА с 2002 по 2013 год, заработав более 40 миллионов долларов. Форвард играл за «Вашингтон», «Нью-Йорк», «Хьюстон» и «Портленд».

Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand

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