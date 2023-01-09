Остин Риверс: «Кто-то должен научить Кевина Портера и Джейлена Грина, как правильно играть»
Бывший защитник «Хьюстона» Остин Риверс заявил, что лидерам команды Кевину Портеру и Джейлену Грину не хватает опытных партнеров, которые научили бы их играть правильно.
«Кто-то должен научить Кевина и Джейлена, как правильно играть. Им нужны опытные одноклубники.
Мне нравятся эти ребята, они очень талантливы, они умеют набирать очки. Им нужен кто-то, кто поможет сделать следующий шаг», – сказал Риверс.
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