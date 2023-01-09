«Финикс» впервые в сезоне получил отрицательный баланс в турнирной таблице

Теги Кливленд Крис Пол Финикс НБА Девин Букер Баскетбол

«Финикс» после поражения от «Кливленда» (98:112) в воскресенье впервые в сезоне-22/23 получил отрицательный баланс в турнирной таблице.

Поражение стало для «Санз» шестым подряд и девятым в последних десяти встречах. Показатель команды теперь составляет 20-21, она идет 8-й на Западе.

«Финикс» играет без травмированных лидеров Криса Пола и Девина Букера. Команда в четвертом матче подряд не смога добраться до отметки в 100 очков.

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2 комментария

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Swhat
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Пора уже Краудера менять. Весь сезон не играет.
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Vagant
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Санс в этом сезоне:
18-11 с Букером
2-10 без него
+2
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