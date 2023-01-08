Остин Ривз попробовал себя в качестве комментатора во время матча «Кингз» – «Лейкерс»

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Легкий форвард «Лейкерс» Остин Ривз присоединился к штатным комментаторам команды во время матча с «Сакраменто».

Ривз выбыл из строя на несколько недель с повреждением подколенного сухожилия. По словам 24-летнего баскетболиста, он активно занимается реабилитационными процедурами и хочет поскорее вернуться в строй.

«Не могу сказать, что чувствую себя комфортно на этом месте. Я баскетболист, мне хочется быть на площадке», – заявил Ривз.

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