Александер Секулич: «Локо» утратил инициативу за счет физического превосходства «НН» под кольцом»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич остался недоволен игрой команды в матче лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» (63:73).

Мы отдавали себе отчет в том, насколько сильный соперник нам сегодня будет противостоять. Но, увы, не смогли продемонстрировать игру, который бы хватило для победы. Начало матча было хорошим, но потом мы утратили инициативу, в первую очередь, за счет физического превосходства соперника под кольцом.

Мы быстро набрали фолов, пришлось делать вынужденные замены и менять план, который был у нас изначально. Проблемы наслаивались, мы начали много ошибаться в защите и нападении, плохо выбирать ситуации для бросков – в итоге накопившаяся неуверенность привела к тому, что мы начали промахиваться даже со линии штрафных», – заявил Секулич.

«Представляю мысли руководства: взяли Кузину – а она из-под кольца не попадает». Марина Баш – о возвращении в Россию