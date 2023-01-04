На Джа Морэнта подали в суд за избиение подростка во время баскетбольного матча

Защитник « » стал фигурантом судебного иска после того, что якобы избил 17-летнего юношу, информирует TMZ.

Сообщается, что иск был подан в сентябре прошлого года. Сам инцидент произошел в июле во время баскетбольного матча, устроенного дома у Морэнта в городке Идс, штат Теннеси. Уголовное дело в отношении игрока было закрыто еще в октябре, а подробности конфликта стали известны только на этой неделе.

17-летний подросток утверждает, что сцепился с Морэнтом во время баскетбольной игры 26 июля. Во время потасовки он бросил в оппонента мячом и «случайно» попал в него. После чего Морэнт подскочил к нему, ударил его кулаком, свалил на землю и ударил его еще несколько раз. Якобы в нападении принимал участие еще и близкий друг Морэнта Дэвонте Пэк.

Полиция зафиксировала, что на голове у пострадавшего образовалась «большая шишка».

Морэнт признал факт кулачной расправы, но заявил, что действовал в рамках самозащиты, так как тот «намеренно» швырнул в него мячом и «подошел к нему вплотную, как будто хотел подраться». Он также сообщил, что 17-летний угрожал поджечь его дом после того, как его вывели с территории, являющейся собственностью игрока. «Я и моя семья были в ужасе после такого», – приводит его слова издание.

Сумма, на которую претендует истец, не разглашается.

Джа Морэнт – один из претендентов на приз MVP в этом сезоне.