Аарон Гордон, Лука Дончич и Джа Морэнт – в десятке лучших моментов 2022 года

Теги НБА видео Аарон Гордон Лука Дончич Джа Морэнт Баскетбол

НБА представила десятку лучших моментов 2022 года.

Авторами лучших моментов прошедшего года стали Аарон Гордон («Денвер»), Лука Дончич («Даллас») и Джа Морэнт («Мемфис»).

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2 комментария

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Бондарев Олег
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Симпатичного много, особенно от Джа! Красавец, конечно!
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Левый аккаунт Дюрэнта
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Ну что, не плохо.
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