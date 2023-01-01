Аарон Гордон, Лука Дончич и Джа Морэнт – в десятке лучших моментов 2022 года
НБА представила десятку лучших моментов 2022 года.
Авторами лучших моментов прошедшего года стали Аарон Гордон («Денвер»), Лука Дончич («Даллас») и Джа Морэнт («Мемфис»).
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