«Никс» и «Пэйсерс» вели переговоры о возможном обмене Оби Топпина

« » может обменять тяжелого форварда (24 года, 206 см) перед дедлайном. Согласно сообщению Heavy.com, «Никс» и «Пэйсерс» уже обсуждали возможную сделку с участием Топпина.

«Нью-Йорк» рассчитывает заполучить за форварда драфт-пик первого раунда.

Топпин, выбранный под 8-м номером на драфте 2020 года, в нынешнем сезоне набирает 7,7 очка и 3,8 подбора в среднем за матч.

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