«Никс» и «Пэйсерс» вели переговоры о возможном обмене Оби Топпина

Теги возможные переходы Индиана Нью-Йорк НБА Оби Топпин Баскетбол

«Нью-Йорк» может обменять тяжелого форварда Оби Топпина (24 года, 206 см) перед дедлайном. Согласно сообщению Heavy.com, «Никс» и «Пэйсерс» уже обсуждали возможную сделку с участием Топпина.

«Нью-Йорк» рассчитывает заполучить за форварда драфт-пик первого раунда.

Топпин, выбранный под 8-м номером на драфте 2020 года, в нынешнем сезоне набирает 7,7 очка и 3,8 подбора в среднем за матч.

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2 комментария

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Venger80
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Ответ depressive_monk
Халибертон сделал из Джейлена Смита приличного ролевого бигмена, Топпин с ним тоже вполне способен раскрываться.
Джейлен был приличным ролевым бигменом и до Халибертона
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depressive_monk
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Халибертон сделал из Джейлена Смита приличного ролевого бигмена, Топпин с ним тоже вполне способен раскрываться.
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