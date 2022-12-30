«Денвер» хочет приобрести свингмена перед дедлайном

« » планирует перед дедлайном приобрести свингмена, который будет помогать команде, выходя со скамейки запасных, сообщает The Athletic со ссылкой на источники из лиги.

Команда надеется заполучить атлетичного и разностороннего игрока, ориентированного на защиту.

Отмечается, что у «Наггетс» мало активов, которые они могли бы использовать для обмена.

Дедлайн обменов – 9 февраля.

Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками