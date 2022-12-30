«Денвер» хочет приобрести свингмена перед дедлайном

Теги возможные переходы Денвер НБА Баскетбол

«Денвер» планирует перед дедлайном приобрести свингмена, который будет помогать команде, выходя со скамейки запасных, сообщает The Athletic со ссылкой на источники из лиги.

Команда надеется заполучить атлетичного и разностороннего игрока, ориентированного на защиту.

Отмечается, что у «Наггетс» мало активов, которые они могли бы использовать для обмена.

Дедлайн обменов – 9 февраля.

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3 комментария

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dimkamelok
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Команда надеется заполучить атлетичного и разностороннего игрока, ориентированного на защиту.

И кого отдавать? Команде критически нужно, чтобы набрали форму Джамал и МПЖ, иначе еще минус год
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Nbafan
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Ответ Денис Храпунов
Такой парень плюс минус всем нужен, вот где их брать только
Ковингтон
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Денис Храпунов
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Такой парень плюс минус всем нужен, вот где их брать только
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