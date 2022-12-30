«Денвер» хочет приобрести свингмена перед дедлайном
«Денвер» планирует перед дедлайном приобрести свингмена, который будет помогать команде, выходя со скамейки запасных, сообщает The Athletic со ссылкой на источники из лиги.
Команда надеется заполучить атлетичного и разностороннего игрока, ориентированного на защиту.
Отмечается, что у «Наггетс» мало активов, которые они могли бы использовать для обмена.
Дедлайн обменов – 9 февраля.
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