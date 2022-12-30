ACB. «Фуэнлабрада» против «Обрадойро», «Манреса» сыграет с «Жироной»

В пятницу, 30 декабря, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут два матча.

«Фуэнлабрада» примет «Обрадойро», «Манреса» дома сыграет с «Жироной».

ACB

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал – 11-2, Баскония – 10-3, Барселона – 10-3, Тенерифе – 9-3, Уникаха – 9-4, Ховентуд – 9-4, Гран-Канария – 8-5, Бильбао – 7-6, Мурсия – 6-7, Бреоган– 6-7, Валенсия – 6-7, Гранада – 5-7, Обрадойро – 5-7, – 3-9, – 3-9, Сарагоса – 3-10, – 2-10, Бетис – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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