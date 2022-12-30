ACB. «Фуэнлабрада» против «Обрадойро», «Манреса» сыграет с «Жироной»
В пятницу, 30 декабря, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут два матча.
«Фуэнлабрада» примет «Обрадойро», «Манреса» дома сыграет с «Жироной».
ACB
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 декабря, 20.30, «Полидепортиво Фернандо Мартин»
- Дата проведения
- 30 декабря, 23.00, «Pavelló Nou Congost»
Положение команд: Реал – 11-2, Баскония – 10-3, Барселона – 10-3, Тенерифе – 9-3, Уникаха – 9-4, Ховентуд – 9-4, Гран-Канария – 8-5, Бильбао – 7-6, Мурсия – 6-7, Бреоган– 6-7, Валенсия – 6-7, Гранада – 5-7, Обрадойро – 5-7, Фуэнлабрада – 3-9, Жирона – 3-9, Сарагоса – 3-10, Манреса – 2-10, Бетис – 2-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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