Адриатическая лига. «Цибона» примет «Скопье», «Борац» встретится с «Будучностью»
В пятницу, 30 декабря, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги пройдут два матча.
Хорватская «Цибона» примет северомакедонский клуб «Скопье», сербский «Борац» встретится с черногорской «Будучностью».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 декабря, 19.00, «Košarkaški centar Dražen Petrović»
- Дата проведения
- 30 декабря, 21.00, «Hala Borac»
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 10-1, Партизан Сербия – 10-2, Цедевита-Олимпия Словения – 9-2, ФМП Сербия – 9-3, Будучность Черногория – 8-4, Задар Хорватия – 7-5, Цибона Хорватия – 5-7, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-8, Студентски Центар Черногория – 5-8, Морнар Бар Черногория – 4-8, Сплит Хорватия – 4-8, Мега Сербия – 3-9, Борац Чачак Сербия – 3-9, Скопье Северная Македония - 2-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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