Адриатическая лига. «Цибона» примет «Скопье», «Борац» встретится с «Будучностью»

В пятницу, 30 декабря, в рамках регулярного чемпионата лиги пройдут два матча.

Хорватская «Цибона» примет северомакедонский клуб «Скопье», сербский «Борац» встретится с черногорской «Будучностью».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Цибона – Скопье Дата проведения 30 декабря, 19.00, «Košarkaški centar Dražen Petrović» Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 10-1, Партизан Сербия – 10-2, Цедевита-Олимпия Словения – 9-2, ФМП Сербия – 9-3, Будучность Черногория – 8-4, Задар Хорватия – 7-5, Цибона Хорватия – 5-7, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-8, Студентски Центар Черногория – 5-8, Морнар Бар Черногория – 4-8, Сплит Хорватия – 4-8, Мега Сербия – 3-9, Борац Чачак Сербия – 3-9, Скопье Северная Македония - 2-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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