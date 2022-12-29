Зайон Уильямсон: «Хочу, чтобы меня запомнили как победителя»

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Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон признался, что пытается учиться у бывших звезд лиги, добившихся большого успеха.

«Я смотрю много видео с олдскульными игроками. Я пытаюсь понять их образ мышления, и все они мыслили одинаково.

Люди запоминают победителей. Я хочу, чтобы меня запомнили как победителя», – сказал Зайон.

Зайон похудел не из-за пункта в контракте, а из-за бодишейминга. Теперь нужно еще заставить его защищаться

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