Джален Рейнольдс – MVP декабря в Лиге ВТБ
Бигмен казанского УНИКСа Джален Рейнольдс признан MVP Лиги ВТБ по итогам декабря.
УНИКС одержал победы в 4 матчах месяца (против «Енисея», «Зенита», «Нижнего Новгорода» и «Астаны») и идет на 2-м месте в турнирной таблице.
Рейнольдс стал одним из самых результативных игроков декабря, набирая в среднем 17,4 очка при 53,1% с игры и 42,1% 3-очковых.
Также форвард совершал 6,6 подбора и 1,4 перехвата при 18,4 балла за эффективность действий.
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