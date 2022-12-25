Чемпионат Турции. «Коньяспор» сыграет с «Бююкчекмедже», «Тофаш» – с «Петким Спором»

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В воскресенье, 25 декабря, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча.

«Коньяспор» сыграет с «Бююкчекмедже», «Тофаш» – с «Петким Спором».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Коньяспор – Бююкчекмедже
Дата проведения
25 декабря, 13.00, «Selçuklu Belediyesi Spor Salonu»
Онлайн матча

Маниса – Бахчешехир
Дата проведения
25 декабря, 15.30, «Muradiye Spor Salonu»
Онлайн матча

Тофаш – Петким Спор
Дата проведения
25 декабря, 18.00, «Tofaş Spor Salonu»
Онлайн матча

Положение команд: Тюрк Телеком – 10-2, Фенербахче – 9-2, Анадолу Эфес – 8-3, Каршияка – 8-3, Бурсаспор – 7-4, Дарушафака – 6-5, Галатасарай – 6-5, Тофаш – 5-6, Петким Спор – 5-6, Меркезефенди – 5-7, Коньяспор – 4-7, Бахчешехир – 4-7, Газиантеп – 4-7, Бююкчекмедже – 3-8, Бешикташ – 3-9, Маниса – 2-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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