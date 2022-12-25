Чемпионат Турции. «Коньяспор» сыграет с «Бююкчекмедже», «Тофаш» – с «Петким Спором»

В воскресенье, 25 декабря, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча.

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Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Коньяспор – Бююкчекмедже Дата проведения 25 декабря, 13.00, «Selçuklu Belediyesi Spor Salonu» Онлайн матча

Положение команд: Тюрк Телеком – 10-2, Фенербахче – 9-2, Анадолу Эфес – 8-3, Каршияка – 8-3, – 7-4, Дарушафака – 6-5, Галатасарай – 6-5, Тофаш – 5-6, Петким Спор – 5-6, Меркезефенди – 5-7, Коньяспор – 4-7, – 4-7, – 4-7, Бююкчекмедже – 3-8, – 3-9, Маниса – 2-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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