Чемпионат Турции. «Коньяспор» сыграет с «Бююкчекмедже», «Тофаш» – с «Петким Спором»
В воскресенье, 25 декабря, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся три матча.
«Коньяспор» сыграет с «Бююкчекмедже», «Тофаш» – с «Петким Спором».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 декабря, 13.00, «Selçuklu Belediyesi Spor Salonu»
- Дата проведения
- 25 декабря, 15.30, «Muradiye Spor Salonu»
- Дата проведения
- 25 декабря, 18.00, «Tofaş Spor Salonu»
Положение команд: Тюрк Телеком – 10-2, Фенербахче – 9-2, Анадолу Эфес – 8-3, Каршияка – 8-3, Бурсаспор – 7-4, Дарушафака – 6-5, Галатасарай – 6-5, Тофаш – 5-6, Петким Спор – 5-6, Меркезефенди – 5-7, Коньяспор – 4-7, Бахчешехир – 4-7, Газиантеп – 4-7, Бююкчекмедже – 3-8, Бешикташ – 3-9, Маниса – 2-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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