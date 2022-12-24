Владислав Близнюк – о матче с «Астаной»: «Постараемся сделать нашим болельщикам новогодний подарок»

Разыгрывающий «Минска» поделился ожиданиями от матча лиги ВТБ против «Астаны», который состоится в субботу.

«В воскресенье нам предстоит заключительный матч в Единой лиге ВТБ в этом году. Наша команда столкнулась с серьезными кадровыми проблемами перед предыдущим матчем, но, надеюсь, что перед этой игрой все вернутся в строй и покажут отличную игру.

В гости к нам пожалует « »: с ними в этом сезоне мы еще не встречались, но точно знаем, что просто не будет, поэтому мы должны быть максимально сфокусированы на каждом своем действии. Приятно, что заключительный матч в этом году мы проводим дома, постараемся сделать нашим болельщикам новогодний подарок», – заявил Близнюк.

« » идет на последнем месте Лиги ВТБ с результатом 1-16, «Астана» – на предпоследнем с результатом 2-14.

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