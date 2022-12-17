Брэндон Дэвис – MVP 14-го тура Евролиги

Центровой «Милана» признан Самым ценным игроком 14-го тура нынешнего сезона Евролиги.

В четверг 31-летний баскетболист помог итальянской команде одержать первую победу в с 20 октября. « » в гостях обыграл «Црвену Звезду» (71:67).

Дэвис завершил встречу с показателями 15 очков (6-11 с игры, 1-3 из-за дуги), 6 подборов, 7 передач и 2 перехвата.

Трофей MVP НБА наконец-то переименовали – в честь Майкла Джордана. А вместе с ним – и еще полдесятка наград