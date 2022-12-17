Брэндон Дэвис – MVP 14-го тура Евролиги
Центровой «Милана» Брэндон Дэвис признан Самым ценным игроком 14-го тура нынешнего сезона Евролиги.
В четверг 31-летний баскетболист помог итальянской команде одержать первую победу в Евролиге с 20 октября. «Милан» в гостях обыграл «Црвену Звезду» (71:67).
Дэвис завершил встречу с показателями 15 очков (6-11 с игры, 1-3 из-за дуги), 6 подборов, 7 передач и 2 перехвата.
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