Брэндон Дэвис – MVP 14-го тура Евролиги

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Центровой «Милана» Брэндон Дэвис признан Самым ценным игроком 14-го тура нынешнего сезона Евролиги.

В четверг 31-летний баскетболист помог итальянской команде одержать первую победу в Евролиге с 20 октября. «Милан» в гостях обыграл «Црвену Звезду» (71:67).

Дэвис завершил встречу с показателями 15 очков (6-11 с игры, 1-3 из-за дуги), 6 подборов, 7 передач и 2 перехвата.

Трофей MVP НБА наконец-то переименовали – в честь Майкла Джордана. А вместе с ним – и еще полдесятка наград

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1 комментарий

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Tim Timson
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МВП конечно мощный))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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