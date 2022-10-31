Энтони Дэвис: «Спина убивала меня сегодня»
Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис признался, что испытывал сильные боли в спине во время победного матча против «Денвера» (121:110).
«Спина убивала меня сегодня.
Старался сделать все, что в моих силах, чтобы помочь команде одержать победу. Если для этого нужно играть через боль, буду играть через боль.
У меня будет два дня, чтобы подготовиться к матчу против «Нового Орлеана». Сделаю все возможное, чтобы мы снова победили», – сказал Дэвис.
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