Энтони Дэвис: «Спина убивала меня сегодня»

Центровой «Лейкерс» признался, что испытывал сильные боли в спине во время победного матча против (121:110).

«Спина убивала меня сегодня.

Старался сделать все, что в моих силах, чтобы помочь команде одержать победу. Если для этого нужно играть через боль, буду играть через боль.

У меня будет два дня, чтобы подготовиться к матчу против «Нового Орлеана». Сделаю все возможное, чтобы мы снова победили», – сказал Дэвис.

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