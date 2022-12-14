Стивен Сайлас: «Я очень горжусь тем, что я сын моего отца»

Главный тренер Стивен Сайлас во вторник вернулся на скамейку «Рокетс» в победном домашнем матче против (111:97) спустя два дня после смерти отца, прославленного игрока и тренера НБА Пола Сайласа.

Главный тренер «Рокетс» пропустил воскресный матч против «Милуоки» (97:92), который состоялся через несколько часов после того, как стало известно о смерти его отца.

Во время предматчевой пресс-конференции поблагодарил за теплые слова и поддержку, которые он и его семья получили в последние дни.

«Я очень горжусь тем, что я сын моего отца.

Я горжусь тем, что люди видят его во мне. Когда придет мое время, я хочу, чтобы обо мне говорили то же самое, что они говорили о нем в последние пару дней», – сказал Стивен Сайлас.

Пол Сайлас скончался в возрасте 79 лет. Он дважды становился чемпионом НБА в составе «Бостона» (1974, 1976) и один раз – в составе «Сиэтла» (1979), два раза выступал на Матче всех звезд и дважды попадал в первую сборную звезд защиты.

В качестве главного тренера Сайлас возглавлял «Клипперс», «Шарлотт», «Новый Орлеан» и «Кливленд», а также работал ассистентом в нескольких командах. Леброн Джеймс провел первый и большую часть второго сезона в НБА под руководством Сайласа в «Кавальерс».

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