Руководитель клуба НБА – о Уэстбруке на скамейке: «Летом им заинтересуются топ-команды»
Руководитель претендующего на титул клуба НБА считает, что звездный разыгрывающий «Лейкерс» может быть востребован на рынке свободных агентов, если согласится продолжить выходить со скамейки.
«Это изменит отношение к нему. Если он готов быть разыгрывающим другого плана, проводить меньше времени на площадке, выкладываться в обороне, летом им заинтересуются топ-команды.
Сравнения с Алленом Айверсоном уместны. Аллен мог бы выступать еще три-четыре сезона, если бы согласился выходить со скамейки. Он бы смог показать себя против вторых составов. Уэстбрук тоже может это сделать», – заявил анонимный руководитель.
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