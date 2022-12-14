Руководитель клуба НБА – о Уэстбруке на скамейке: «Летом им заинтересуются топ-команды»

Теги Аллен Айверсон Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Руководитель претендующего на титул клуба НБА считает, что звездный разыгрывающий «Лейкерс» может быть востребован на рынке свободных агентов, если согласится продолжить выходить со скамейки.

«Это изменит отношение к нему. Если он готов быть разыгрывающим другого плана, проводить меньше времени на площадке, выкладываться в обороне, летом им заинтересуются топ-команды.

Сравнения с Алленом Айверсоном уместны. Аллен мог бы выступать еще три-четыре сезона, если бы согласился выходить со скамейки. Он бы смог показать себя против вторых составов. Уэстбрук тоже может это сделать», – заявил анонимный руководитель.

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1 комментарий

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NO.MYNAMEISJEFFERY!
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Мне кажется, что в Никс попадет или шарлот какой-нибудь
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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