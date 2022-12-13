«Детройт» готов обменять Саддика Бея за разумную цену
Форвард «Детройта» Саддик Бей может сменить команду в ближайшее время.
По информации обозревателя The Athletic Джеймс Эдвардс, «Пистонс» готовы обменять игрока, если получат разумное предложение.
Ранее сообщалось, что Бей входит в сферу интересов «Далласа», «Вашингтона» и «Клипперс».
В нынешнем сезоне 23-летний баскетболист набирает 14,8 очка и 4,4 подбора в среднем за матч при реализации 29,9% бросков из-за дуги.
«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда
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