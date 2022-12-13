«Детройт» готов обменять Саддика Бея за разумную цену

Форвард может сменить команду в ближайшее время.

По информации обозревателя The Athletic Джеймс Эдвардс, «Пистонс» готовы обменять игрока, если получат разумное предложение.

Ранее сообщалось, что Бей входит в сферу интересов «Далласа», «Вашингтона» и «Клипперс».

В нынешнем сезоне 23-летний баскетболист набирает 14,8 очка и 4,4 подбора в среднем за матч при реализации 29,9% бросков из-за дуги.

«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда