«Детройт» готов обменять Саддика Бея за разумную цену

Теги возможные переходы Детройт НБА Саддик Бей Баскетбол

Форвард «Детройта» Саддик Бей может сменить команду в ближайшее время.

По информации обозревателя The Athletic Джеймс Эдвардс, «Пистонс» готовы обменять игрока, если получат разумное предложение.

Ранее сообщалось, что Бей входит в сферу интересов «Далласа», «Вашингтона» и «Клипперс».

В нынешнем сезоне 23-летний баскетболист набирает 14,8 очка и 4,4 подбора в среднем за матч при реализации 29,9% бросков из-за дуги.

«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xQcoW
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Игрок типа Хардавея. Такой же кирпичник
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Левый аккаунт Дюрэнта
Из криворуких там Канингем ещё есть.
Вылетел ведь до конца сезона)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Левый аккаунт Дюрэнта
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Из криворуких там Канингем ещё есть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tim Timson
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кейси похоже весь молодняк по ветру пустит там)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы