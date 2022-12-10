Никос Паппас пожертвует свою зарплату уборщикам арены «Панатинаикоса»

Атакующий защитник , недавно вернувшийся в , сделает праздничный подарок работникам Олимпийского крытого зала в Афинах (O.A.K.A.).

32-летний баскетболист пожертвует всю свою зарплату по новому контракту уборщикам арены, на которой играет команда.

Паппас выступал за «Пао» с 2013 по 2020 год. За это время он 5 раз выигрывал чемпионат Греции и 5 раз становился обладателем Кубка Греции. После этого ветеран играл за иерусалимский , польскую «Зелена-Гуру» и греческий .

Nike разорвал отношения с Кайри Ирвингом (11 млн в год). Вместе они выпускали лучшие кроссовки в современном баскетболе