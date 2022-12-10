Никос Паппас пожертвует свою зарплату уборщикам арены «Панатинаикоса»
Атакующий защитник Никос Паппас, недавно вернувшийся в «Панатинаикос», сделает праздничный подарок работникам Олимпийского крытого зала в Афинах (O.A.K.A.).
32-летний баскетболист пожертвует всю свою зарплату по новому контракту уборщикам арены, на которой играет команда.
Паппас выступал за «Пао» с 2013 по 2020 год. За это время он 5 раз выигрывал чемпионат Греции и 5 раз становился обладателем Кубка Греции. После этого ветеран играл за иерусалимский «Хапоэль», польскую «Зелена-Гуру» и греческий АЕК.
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