О Джей Мэйо: «Игра с ЦСКА была похожа на «Милуоки» — «Лейкерс». Не забуду лицо Брайанта в том матче»

Американский атакующий защитник УНИКСа О Джей Мэйо рассказал, какой матч из его карьеры в НБА ему напомнил недавний матч с ЦСКА, затянувшийся до трех овертаймов (103:105).

«Мне сразу вспомнилась игра против в 2015 году, когда я играл за . Мы проигрывали шесть очков за полминуты до конца основного времени матча. Нужны были два точных броска. И вышло так, что сначала трешку забросил Найт, а потом уже я на последней секунде, прям во время сирены.

Не забуду лицо в тот момент, он явно был в шоке, что так все вышло. А потом в овертайме мы их дожали — 113:105, это был невероятный матч. Игра с ЦСКА по накалу была примерно похожей», — рассказал Мэйо.

Этот безумный, безумный, безумный матч. ЦСКА – УНИКС – это 3 овертайма, личные рекорды и дикий победный бросок О Джея Мэйо

УНИКС подписал О Джей Мэйо. Он был выбран третьим на драфте НБА, получил дисквалификацию за наркотики и провел последние годы в Азии