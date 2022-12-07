На прощание с Алжаном Жармухамедовым пришло около 300 человек

На церемонию прощания с олимпийским чемпионом 1972 года в составе сборной СССР Алжаном Жармухамедовым пришло около 300 человек, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

В основном присутствуют легенды ЦСКА и российского баскетбола.

На фото Иван Едешко прощается с бывшим партнером по ЦСКА и сборной СССР.

Фото: Telegram-канал «Свободный агент».

Легендарный игрок ЦСКА и сборной СССР Алжан Жармухамедов скончался 3 декабря в возрасте 78 лет.

Жармухамедов отыграл в составе ЦСКА 11 сезонов, вместе с командой выиграл Кубок европейских чемпионов и стал 10‑кратным чемпионом СССР.

Со сборной СССР Жармухамедов завоевал золото Олимпийских игр 1972 года, бронзу Олимпиады‑1976, серебро и бронзу чемпионатов мира, а также стал трехкратным чемпионом Европы.

В 2012 году майка с номером Жармухамедова была поднята под своды арены .

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