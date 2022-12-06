Кевин Дюрэнт: «Самый забавный слух? Что у меня бледная кожа»
Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт ответил на несколько вопросов в беседе с Boardroom.
– Почему ты называешь себя «Slim reaper» («Тощий жнец»)?
– Потому что я худой и работаю по ночам.
– Почему на аватарке твоего профиля в соцсетях кадр из мультфильма «Рапунцель»?*
– Чувствую, что многие люди направили на меня свои ножи, а я просто расслаблен и ухмыляюсь.
– Какой вопрос тебе надоел больше всего?
– О моем росте.
– Самай забавный слух о тебе в интернете, который ты видел
– Что у меня бледная кожа.**
– В каком возрасте ты понял, что станешь звездным баскетболистом?
– Не буду врать, лет в 17.
– Лучший совет, который тебе давали
– Всем насрать, иди работай.
*В одном из эпизодов мультфильма персонаж Флин Райдер оказывается в окружении вооруженных противников:
**Дюрэнт имеет в виду нашумевшую в соцсетях фотографию, на которой запечетлена бледная кожа на его лодыжке:
Фото: Ahn Fired Digital
«Вы ждете от нас побед только потому, что в составе есть я». Хм, вот и Кевин Дюрэнт выступил в стиле Криштиану
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