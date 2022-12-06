Кевин Дюрэнт: «Самый забавный слух? Что у меня бледная кожа»

Звездный форвард Кевин Дюрэнт ответил на несколько вопросов в беседе с Boardroom.

– Почему ты называешь себя «Slim reaper» («Тощий жнец»)?

– Потому что я худой и работаю по ночам.

– Почему на аватарке твоего профиля в соцсетях кадр из мультфильма «Рапунцель»?*

– Чувствую, что многие люди направили на меня свои ножи, а я просто расслаблен и ухмыляюсь.

– Какой вопрос тебе надоел больше всего?

– О моем росте.

– Самай забавный слух о тебе в интернете, который ты видел

– Что у меня бледная кожа.**

– В каком возрасте ты понял, что станешь звездным баскетболистом?

– Не буду врать, лет в 17.

– Лучший совет, который тебе давали

– Всем насрать, иди работай.

*В одном из эпизодов мультфильма персонаж Флин Райдер оказывается в окружении вооруженных противников:

**Дюрэнт имеет в виду нашумевшую в соцсетях фотографию, на которой запечетлена бледная кожа на его лодыжке:

Фото: Ahn Fired Digital

«Вы ждете от нас побед только потому, что в составе есть я». Хм, вот и Кевин Дюрэнт выступил в стиле Криштиану