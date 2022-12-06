Д’Анджело Расселл оштрафован за использование нецензурной лексики в разговоре с арбитром

Защитник «Миннесоты» Д’Анджело Расселл оштрафован на 20 тысяч долларов. Об этом заявил вице-президент по баскетбольным операциям Джо Дюмарс.

Расселл использовал нецензурную брань в адрес арбитра в концовке матча с «Оклахомой» (128:135).

Расселл набрал 27 очков (10 из 16 с игры), 6 передач и 3 подбора, но завершил встречу с показателем плюс-минус «-16». За минуту до конца встречи он был удален с площадки.