Д’Анджело Расселл оштрафован за использование нецензурной лексики в разговоре с арбитром

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Защитник «Миннесоты» Д’Анджело Расселл оштрафован на 20 тысяч долларов. Об этом заявил вице-президент НБА по баскетбольным операциям Джо Дюмарс.

Расселл использовал нецензурную брань в адрес арбитра в концовке матча с «Оклахомой» (128:135).

Расселл набрал 27 очков (10 из 16 с игры), 6 передач и 3 подбора, но завершил встречу с показателем плюс-минус «-16». За минуту до конца встречи он был удален с площадки.

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