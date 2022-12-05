Виктор Оладипо: «Чувствую себя хорошо. Надеюсь, что скоро вернусь»

Атакующий защитник заявил, что близок к возвращению в строй после тендиноза левого колена.

«Надеюсь, что скоро вернусь.

Чувствую себя хорошо, стал больше двигаться. Просто хочу быть уверенным, что это правильное решение, правильное коллективное решение. Я не собираюсь принимать решение самостоятельно.

Хочу быть уверенным, что все хорошо и я могу выступать на самом высоком уровне», – сказал 30-летний игрок.

Яо Мин увеличил телеаудиторию НБА на 3,7 млрд (за 8 лет). И помог создать бизнес, который сейчас оценивается в 5 млрд долларов