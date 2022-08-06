«Фуэнлабрада» продлила Йована Новака на 2 года

«Фуэнлабрада» объявила о подписании нового двухлетнего контракта с разыгрывающим Йованом Новаком (27 лет, 188 см).

Сербский баскетболист присоединился к команде в январе 2021 года и провел за нее 49 матчей в чемпионате Испании.

В минувшем сезоне Новак набирал 7,9 очка, а также совершал 5,9 передачи, 2,3 подбора и 1 перехват в среднем за игру.

Недавно «Фуэнлабрада» арендовала у «Басконии» форварда Павла Савкова, который считается одним из самых перспективных российских игроков.

Павел Савков – третий в рейтинге европейцев 2002 года. Он переехал в Испанию в 16 лет и тренируется в системе «Басконии»